Virada Cultural: MC Paiva desce do palco e canta junto aos fãs em show

Os fãs de MC Paiva, a maioria adolescentes, cantaram do início ao fim do show as músicas do artista na Arena São Miguel, zona leste de São Paulo, durante a Virada da Solidariedade neste sábado (18). O cantor distribuiu água e chegou a descer do palco para cantar junto aos fãs.

O que aconteceu

O público, em sua maioria adolescentes, chegou cedo para disputar um lugar próximo à grade de proteção para ficar mais próximo do palco. A estratégia valeu a pena, o funkeiro desceu do palco e se pendurou na barreira para cantar junto aos fãs, que foram à loucura.

O cantor também interagiu o tempo todo com a plateia e em alguns momentos baixou o microfone e para deixar o público assumir os vocais. Na última música, MC Paiva perguntou para a plateia quem estava com sede e pediu para levantar a mão. "Vamos entregar água", anunciou, enquanto um membro da equipe distribuiu copos com o líquido.

No palco, o MC tomou água e perguntou para a plateia: "Cadê a aguinha?". Em seguida, ele cantou o refrão da música "Banho de Chuva", de Vanessa da Mata. O público entendeu a mensagem e jogou os copos de água para o alto.