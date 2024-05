Inês Brasil revela que se tornou prostituta a pedido da própria mãe

Inês Brasil, 54, revelou que começou a trabalhar como garota de programa por orientações da própria mãe, quando tinha 21 anos.

O que aconteceu

A cantora explicou que sua mãe pediu para ela se prostituir devido ao seu comportamento. "A minha mãe que pediu com 21 anos para eu ser prostituta, ela pediu para eu ir [me prostituir] porque ela viu o [meu] comportamento", declarou em entrevista ao podcast "O Pod é Pop".

Inês disse que na época, quando tinha 22 anos, chegava a receber US$ 100 por programa. "Quando eu tinha 22 anos sai com um italiano e cobrava 100 dólares por hora, que era muito dinheiro... Quem era a novinha que não abria as pernas para os coroas? A gente queria o dinheiro".

Apesar de ter começado a trabalhar na prostituição aos 21, Inês ressaltou que na adolescência, com 15 anos, transava com homens mais velhos por dinheiro. "Desde os 15 anos eu transava com tudo que era coroa onde eu moro, na Vila Kennedy [no Rio]... Não cobrava, mas quando uma menina de 15 anos transa com homens de 30, 40, 50, 60 anos, tá rolando [dinheiro]. Eu nem pedia, eles já davam, porque eles já viam 'pô, eu tenho 50, ela tem 15'... Mas eram aqueles coroas tesão".

Inês Brasil trabalhava como garota de programa no Rio de Janeiro. Posteriormente, ela mudou para a Alemanha para morar com um homem, com quem foi casada. Após o fim da relação, ela retornou para a prostituição. Atualmente, a artista é cantora profissional e ganha a vida se apresentando e como influenciadora.