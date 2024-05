Whindersson mostra doações feitas para ajudar RS com dinheiro arrecadado

Whindersson Nunes, 29, mostrou algumas das doações feitas para ajudar os desabrigados do Rio Grande do Sul em meio a tragédia histórica provocada pelas fortes chuvas que atingem o estado.

O que aconteceu

Em seu perfil no X, o humorista registrou na manhã de segunda-feira (6) algumas doações. "Com as doações de todo lugar do Brasil, mostrando os valores para transparência mesmo, já que o dinheiro grande parte veio de vocês."

Entre as doações, estavam cestas básicas, colchões, o aluguel de um barco e material de higiene.

Whindersson Nunes se empenhou na campanha pelas vítimas atingidas pela chuva e conseguiu arrecadar mais de R$ 3 milhões em doações.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, o humorista havia dito que iria distribuir mil cestas básicas no local a partir de hoje com a ajuda de um helicóptero.

Whindersson ainda pediu emprestado o estádio do Vasco para fazer um show beneficente para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.