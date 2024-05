Yas: Energia e disposição de Madonna são um golpe certeiro no etarismo

No sábado (4), Madonna, 65, fez um show histórico para mais de 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana, criticado por alguns pela predominância da sensualidade. Durante a apresentação, a cantora simulou sexo oral com seus bailarinos e beijou uma outra bailarina que estava fazendo topless, entre outras ousadias.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, lembrou que nada do que foi visto no palco carioca é novidade nas performances da popstar. "Tudo o que a Madonna fez ali no palco condiz com a carreira dela. Estamos falando de alguém que, em mais de 40 anos de carreira, sempre trabalhou em quebrar esses tabus que o conservadorismo teima em trazer de volta."

Yas criticou o moralismo de quem exige uma postura mais 'recatada' de Madonna simplesmente pela idade de cantora. "Boa parte das pessoas não entendem que uma mulher de 65 anos pode ser, deve ser e é sexualmente ativa. A Madonna não é uma depravada, é uma mulher de 65 anos que transa. Na cabeça dessa galera, dos 40 em diante a mulher já está com o pé na cova."

Para a apresentadora, os verdadeiros idosos são aqueles que não evoluíram com os tempos como a intérprete de "Like a Virgin". "Uma mulher de 65 anos com a energia, a vitalidade e principalmente a sensualidade da Madonna é muito criticada, porque está fazendo o que a sociedade não quer que ela faça. O que já escutei de gente dizendo que a Madonna está velha... Velho mesmo é quem tem esse pensamento!"

Globo acerta ao levar principais apresentadores ao RS em cobertura

A Globo enviou alguns de seus principais colaboradores para acompanhar in loco a tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Patrícia Poeta, 47, viajou sete horas de carro para apresentar o Encontro ao vivo de Porto Alegre, enquanto William Bonner, 60, anunciou que a edição desta segunda-feira (6) do Jornal Nacional será transmitida diretamente da capital gaúcha.

Leão Lobo elogiou a iniciativa da Globo em tirar seus colaboradores da zona de conforto em nome da informação de qualidade. "Essa é a função do jornalismo: estar onde a notícia está. Tem mesmo que sair do estúdio. É um pouco de sacrifício, [mas] que ajuda a mostrar a realidade de perto - e é bom até para arejar a cabeça de todo mundo [que trabalha no programa]."