Que horas começa o Met Gala 2024? Veja horário e onde assistir ao vivo

A primeira segunda-feira de maio é tradicionalmente a data marcada do maior evento de moda do mundo. Realizado pela revista Vogue norte-americana, o Met Gala reúne estrelas dos mais diferentes setores, que se reúnem para a abertura de uma nova exposição no Metropolitan Museum of Art.

Informações sobre o Met Gala 2024

A própria Vogue disponibilizará uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira (6), mostrando a chegada das celebridades no red carpet. O público poderá acompanhar no site oficial da revista, canal do YouTube e perfil oficial no TikTok.

Os brasileiros também podem acompanhar a cobertura do canal a cabo E!, a partir das 19h (Horário de Brasília). Outra opção é a revista Vanity Fair, que também transmite o evento por meio de suas redes sociais oficiais.

Rihanna no Met Gala de 2018 Imagem: John Shearer/Getty Images for The Hollywood Reporter

O tema do baile

Todos os anos, a festa recebe como tema o nome da exposição que está sendo inaugurada. Em 2024, o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, departamento do museu focado em arte e figurino, montou a mostra 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion'.

Em português, a exposição ganha o nome de 'Belas Adormecidas: O Despertar da Moda'. A proposta nada tem a ver com contos de fadas, mas sim com a exibição de peças de roupa icônicas e históricas.

Tão históricas e antigas que essas roupas já não podem ser usadas por serem muito frágeis. Daí a brincadeira com 'Bela Adormecida'. 400 anos de moda e arte serão retratados com peças raras e o uso de muitas tecnologias.

Dress Code

O código de vestimenta para os convidados não é o nome da exposição, como muitos acham. São duas opções: o black tie ou 'The Garden Of Time'. Esse segundo é o nome de um conto, escrito pelo autor J.G. Ballard em 1962.

Em resumo, a história fala sobre a evolução humana e como ela é responsável por criar e destruir. Por conta do jardim que é citado na obra de Ballard, há grande expectativa que os convidados apostem em florais e inspirações semelhantes.

Os looks extravagantes são motivos de muitas discussões e críticas anualmente. Quase todos assinados por marcas de alta-costura famosas, a ideia de fato é brincar com formas não-convencionais de se vestir pensando no tema proposto.

Por isso, as produções tendem a ser mais conceituais, artísticas e que privilegiam técnicas complexas para a elaboração das roupas. Não se trata tanto de inspirações para eventos "comuns".

Zendaya (foto), Jennifer Lopez, Bad Bunny e Chris Hemsworth são os anfitriões do Met Gala esse ano junto de Anna Wintour, diretora da Vogue Imagem: Getty Images

O que acontece no Met Gala?

Além de passar pelo red carpet na escadaria do museu, os famosos são levados para visitar a exposição. Depois, a revista organiza um grande jantar que chega ao fim com shows musicais.

O Met Gala também é beneficente e arrecada fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art. Após a chegada dos famosos, o evento não é mostrado. Os registros oficiais de dentro da festa são publicados nas redes da Vogue.

Met Gala 2024