Virada Cultural terá Claudia Leitte, Joelma e Maria Rita; veja programação

A Virada Cultural de São Paulo de 2024 terá 22 palcos em 12 regiões da cidade. Denominado Virada Cultural do Pertencimento 2024, o festival gratuito será realizado nos dias 18 e 19 de maio. Joelma, Claudia Leitte e Maria Rita estão entre as atrações, algumas ainda não anunciadas pela Secretaria Municipal de Cultura, mas com participação no evento apurada pelo Splash.

O que aconteceu

A programação repete o modelo descentralizado dos últimos dois anos e contempla todos os gêneros musicais. Além de dois palcos na região central de São Paulo (Anhangabaú e São João), a Virada também acontece em equipamentos culturais da Secretaria Municipal de Cultura e em espaços de parceiros como o Sesc-SP.

Já estão definidos, por exemplo, os shows de Léo Santana e Joelma no palco Vale do Anhangabaú. Além deles, vai ter: Maria Rita, no palco Butantã; Mc Davi no M'Boi Mirim; Xamã, na Parada Inglesa; Ton Carfi, Solange Almeida e Roberta Miranda na Capela do Socorro; Raça Negra e Planta e Raiz em Parelheiros; Mc Hariel e Psirico em Cidade Tiradentes; Geraldo Azevedo, em São Miguel Paulista; Edi Rock e Sandra de Sá na Brasilândia.

Novas atrações serão anunciadas em breve. Elas estarão no site oficial (viradacultural.prefeitura.sp.gov.br) e no Instagram @smculturasp.

Ao todo, são 12 arenas espalhadas por todas as regiões da cidade. São eles: Capela do Socorro (Zona Sul), Campo Limpo (Zona Sul), Heliópolis (Zona Sul), M'Boi Mirim (Zona Sul), Parelheiros (Zona Sul), Brasilândia (Zona Norte), Parada Inglesa (Zona Norte), Cidade Tiradentes (Zona Leste), Itaquera (Zona Leste), São Miguel Paulista (Zona Leste), Butantã (Zona Oeste) e o Vale do Anhangabaú e seu entorno (Centro). Em cada uma dessas regiões, uma arena com dois palcos será montada, com programação alternada, além das tradicionais Viradinhas, com programação infantil.

Em 2023, a Virada registrou 4 milhões de espectadores, gerou 1.800 postos de trabalho diretos ou indiretos, e movimentou R$ 91,3 milhões em apenas um fim de semana, segundo dados da SMC.

Endereços e atrações já confirmadas:

Arena Anhangabaú

Palco Anhangabaú

Dia 18 (sábado):

17h - Léo Santana

20h - Joelma

Palco São João

Dia 18 (sábado)

18h30 - Àttooxxá e Karol Conká

Dia 19 (domingo)

0h30 - Kannario + Baile da DZ7

3h30- Deekapz e Mu540

14h- Cassiane

Arena Parelheiros

Av. Rua Teresinha do Prado de Oliveira, 100- Jardim Novo Parelheiros

Dia 18 (sábado)

17h - Banda Mel

19h - Planta e Raiz

21h - Veigh

Dia 19 (domingo)

11h - Duo Badulaque

13h - Eliezer de Tarsis

17h - Raça Negra

Arena Campo Limpo

Praça do Campo Limpo - R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30

Palco Campo Limpo

Dia 18 (sábado)

19h - Elba Ramalho

Dia 19 (domingo)

13h - Trupe Trupé

Palco Rio Diniz

Dia 18 (sábado)

20h - Marcelo e Rayane

Dia 19 (domingo)

10h - Território do Brincar

16h - Arlindinho



Arena Capela do Socorro

Av. Atlântica, 2450- Jardim Tres Marias

Palco Capela do Socorro

Dia 18 (sábado)

17h - Roberta Miranda

Dia 19 (domingo)

13h - Circo Spacial - Uma Parada Mágica

17h - Solange Almeida

Palco Guarapiranga

Dia 18 (sábado)

18h - Billy SP

20h - Ilê Ayê

Dia 19 (domingo)

10h - Circo Spacial - Uma Parada Mágica

14h - Ton Carfi



Arena Heliópolis

Av. Almirante Delamare, nº 509 - Palco Menor . Cel. Silva Castro, 154-206- Vila Heliópolis

Palco Heliópolis

Dia 18 (sábado)

19h - Francy

21h - Júnior Vianna

Dia 19 (domingo)

17h - Silvanno Salles

Palco Rio Ipiranga

Dia 18 (sábado)

18h - Caio Costta

20h - Maneva

Dia 19 (domingp)

14h - Thalles Roberto



Arena M'Boi Mirim

Av Luiz Gushiken, Chácara Santana, altura rua Humberto de Almeida e rua José Mármol

Dia 18 (sábado)

17h - MC Davi

19h - Paula Matos

Dia 19 (domingo)

13h - Sainha de Chita

15h - Kemilly Santos



Arena Itaquera

Av. Nagib Farah Maluf, s/n, COAB I José Bonifácio

Dia 18 (sábado)

17h - Major RD

19h - Vulgo FK



Arena São Miguel

Av. Deputado Dr. José Aristodemos Pinotti, São Miguel Paulista, entre a Av. Nordestina e Rua Moacir Dantas Itapicuru

Palco São Miguel

Dia 18 (sábado)

17h - MC Paiva

19h - Toni Garrido

DIa 19 (domingo)

15h - Geraldo Azevedo

Palco Itaqueruna

Dia 18 (sábado)

18h - Maskavo

20h - Marcos e Belluti

Dia 19 (domingo)

14h - Padre Alessandro Campos

Arena Butantã

Av. Eliseu de Almeida, Instituto de Previdência, entre rua Carlos Lisdegno Carlucci e passagem da Praça Verde na Av Pirajussara

Palco Butantã

Dia 18 (sábado)

18h - Baile do Simonal e Leo Maia

Dia 19 (domingo)

13h - Queen Live Kids

15h - Eli Soares

17h - Rastapé

19h - Maria Rita

Palco Pirajussara

Dia 18 (sábado)

18h - Lia de Itamaracá e Natasha Falcão

20h - Brisa Flow

Dia 19 (domingo)

10h - Território do Brincar

14h - Victin

Arena Brasilândia

Av. Inajar de Souza, 2298

Palco Freguesia do Ó

Dia 18 (sábado)

17h - Edi Rock

19h - Marvilla

Dia 19 (domingo)

13h - Banda Fera Nenem

15h - Nicoli Francini

Palco Rio Piatã

Dia 18 (sábado)

18h - Marquinho Sensação

Dia 19 (domingo)

14h - Sarah Beatriz

16h - Sandra de Sá



Arena Parada Inglesa

Av. Luiz Dumont Villares, altura do nº 1400 - Parada Inglesa

Palco Parada Inglesa

Dia 18 (sábado)

19h - Xamã

Dia 19 (domingo)

13h - Abrakbça

15h - Bruninho e Davi

Palco Rio Piatã

Dia 18 (sábado)

20h - Shaodree

Dia 19 (domingo)

14h - Marcelo Aguiar

16h - Ivo Meireles

Arena Cidade Tiradentes

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes - rua Inácio Monteiro, 6900 - Conjunto Habitacional Sítio Conceição

Dia 18 (sábado)

17h - Vou Pro Sereno

21h - Cortejo Afro

Dia 19 (domingo)