Gabriela e Graci trocam farpas após consequência de A Grande Conquista

Gabriela e Graci se estranharam após a consequência da festa de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Graci opinou que ficou chateada com a mudança de Jordana da casa: "Você me separar de Jordana me magoou, realmente me deixou triste".

Dona da casa Azul, Gabriela defendeu sua escolha: "Com certeza, ela faria a mesma coisa comigo porque a gente tem um embate... pensando em separar ela porque não aguento ver a cara dela, falaria isso na cara dela. Paciência! Ela também não pensaria em mim. Pessoas que não pensam em mim, não tenho o porquê ter empatia por elas".

Ela ainda reforçou o motivo para separá-las nas casas: "Você, poderia ter te mandado com ela, mas ainda pensei em te deixar nessa casa e dar uma chance de você aparecer um pouco mais sem ter ela do seu lado. Porque parece, às vezes, que vocês são sombras uma da outra. Desculpa, essa é a minha opinião. Acho que vocês sejam uma bomba atômica e, talvez separadas, vocês consigam se enxergar mais".

A golfista aceitou a escolha, apesar de não gostar: "Eu aceito, se for isso mesmo que falou, até peço desculpas porque eu tinha visto de outra forma, para magoar as duas".

Pouco tempo depois, reclamou de Gabriela: "A gente nunca brigou. Agora já foi, mas começa e eu tenho que ficar calada, ela tem que ter a última palavra? Não é a rainha da Inglaterra, não, minha filha! Inclusive, a rainha da Inglaterra já morreu e a Cleópatra também já morreu".

