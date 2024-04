Escritora Roseana Murray detalha recuperação: 'Braço fantasma'

A escritora Roseana Murray, atacada por cães em Saquarema (RJ), usou o Instagram para falar de sua recuperação.

O que aconteceu

Roseana escreveu que queria contar um pouco sobre seu "braço fantasma". "Parece mesmo um trem fantasma. Está na ordem das coisas quase indecifráveis. O meu braço morto-vivo tinha o tamanho do braço normal. Com choques terríveis."

Ela relatou estar fazendo uso da gabapentina desde a chegada dela ao hospital para que o cérebro entenda que o braço não existe mais. "A dosagem foi aumentando e hoje foi o dia mais feliz (desculpe repetir a palavra tantas vezes, mas não há outra). O braço encolheu pela metade e o volume da dor caiu mais do que pela metade. O alívio é tão grande que tenho vontade de cantar no jardim. Mas sou desafinada..."

A escritora ainda permanecerá mais alguns dias no hospital, em São Gonçalo (RJ), por conta dos curativos e do enxerto que iá fazer no braço esquerdo. "Aqui não há relógios. O tempo se move de outra maneira. E quando menos esperar, estarei em casa com tudo resolvido."

Seguidores enviaram comentários positivos a Roseana. "Uma escrita que transborda afeto na vida... Isso é Roseana... Seu nome vira verbo... Ação que tece fios de esperança", escreveu uma pessoa. "Como pode ter sido tão agredida e ainda assim, só ter amor no coração", pontuou outra.

Ataque na rua

Roseana perdeu um abraço após ser atacada por três cachorros na rua. "Pensei que eles deixariam eu passar. Porém, quando passei, eles me atacaram ao mesmo tempo. Eles me derrubaram e foi muito rápido. Fiquei gritando por socorro, mas não passava ninguém", disse a escritora ao "Fantástico" (Globo).

O ultramaratonista Eduardo Neves foi o responsável por salvar Roseana. "Eu estava indo para a academia, eram 6 horas. A pessoa que me salvou era um rapaz, que corria na praia."

Ela teve graves ferimentos e o braço amputado. Murray foi levada de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

Murray teria sido atacada por animais de um vizinho. O caso foi registrado na 124ª DP, em Saquarema, e segue investigado pelas autoridades.

Roseana quer voltar a produzir textos após episódio. "Vou escrever os meus poemas com a mão esquerda. A vida vai continuar, eu não morri", concluiu. Ao "Fantástico", o cirurgião Tarcísio Encinas destacou a evolução da escritora durante o processo de recuperação.

Quem é Roseana Murray

Roseana Murray é formada em literatura francesa pela Aliança Francesa. Ela iniciou sua carreira na década de 1980, quando começou a escrever poesias para crianças.

A escritora tem cerca de cem livros publicados e recebeu diversos prêmios. Entre eles: Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCA), da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Roseana é casada com o jornalista espanhol Juan Arias Martínez, de 91 anos.