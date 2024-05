Ex-A Grande Conquista diz que teve taquicardia e desmaiou no reality

Ana Paula Oliveira, ex-participante de A Grande Conquista (Record), atualizou seu estado de saúde após desistir do programa.

O que aconteceu

A ex-conquisteira disse que priorizou sua saúde ao decidir deixar a competição. "Lutei com todas as minhas forças para ir até o final e fui com muita garra até onde consegui, mas a minha saúde está em primeiro lugar".

Durante o programa, Ana apresentou alguns sintomas que a deixaram preocupada. "Passei muito mal, tive taquicardia e desmaiei. Achei que fosse infartar", contou.

A ex-participante ainda afirmou que passou frio e fome no confinamento. "A gente entra sabendo que vai passar perrengue, mas talvez seja difícil assimilar como é realmente".

"Sou falante e sem conseguir comer eu perdi toda a minha energia. Se continuasse mais uma semana eu poderia infartar ou aconteceria coisa pior", desabafou.

Ela também citou as discussões constantes. "Tudo se torna grandioso lá dentro e os nervos ficam à flor da pele. Brigam por um limão, por um grão de feijão. Teve até briga com faca, eu prefiro o lado do amor e sigo em paz com o meu marido e meu filho. Lá fui notando que meu corpo começou a entrar em sofrimento".

"Eu fui muito bem tratada pela produção da rede Record desde o confinamento no hotel até a saída do programa. Todos são muito gentis e extremamente atenciosos, mas chegou o momento em que eu não aguentava mais estar ali".

Ana Paula voltou para casa, no Rio Grande do Sul, e diz que segue cuidando da saúde após as enchentes que atingiram o estado. "Busquei forças para abrigar pessoas na minha casa e distribuir comida, mas já voltei a ficar acamada, sem ânimo e muito abalada".

Ana Paula está sendo acompanhada por um médico e segue em repouso.

