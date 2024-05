Com a agenda cheia, rei Charles não encontrará príncipe Harry em Londres

O príncipe Harry está em Londres nesta semana, mas não será recebido pelo rei Charles 3º.

O que aconteceu

Um porta-voz do príncipe confirmou que pai e filho não se encontrarão devido à "agenda cheia" do rei. "O duque entende os compromissos e as várias outras prioridades do seu pai e espera vê-lo em breve", disse, em nota.

Harry também não encontrará o príncipe William. Segundo o jornal The Sun, os irmãos não se falam desde o funeral da rainha Elizabeth 2ª, em setembro de 2022.

O príncipe está em Londres, sem Meghan e os filhos, para comemorar os dez anos dos Jogos Invictus. O evento esportivo fundado pelo príncipe promove competições entre veteranos do serviço militar que foram feridos, mutilados ou ficaram doentes em serviço.

Essa é a primeira vez que Harry visita o Reino Unido desde fevereiro, quando teve um breve encontro com o rei Charles. A visita aconteceu pouco depois do anúncio de que o rei foi diagnosticado com câncer.