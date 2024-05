Quem é o modelo e herdeiro bilionário que chamou atenção no Met Gala 2024?

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Entre diversos artistas presentes no Met Gala nesta segunda-feira (6), em Nova York, nos Estados Unidos, um modelo atraiu os olhares das lentes e na internet.

Quem é?

O modelo se chama Gustav Magnar Witzøe e atraiu a atenção pelo look. Gustav é da Noruega e, aos 31 anos, é a pessoa mais rica do seu país.

O norueguês é apaixonado por moda e pelas passarelas. Ele se mudou para Nova York para fazer parte da agência de modelos Next Model Management.

A família é dona da maior fortuna do país europeu. O montante total chega a R$ 13 bilhões. O pai tem um negócio de criação de salmão e doou todas as ações ao filho, após Gustav completar 18 anos. Ele também tem investimentos no mercado imobiliário e em startups de tecnologia.

Gustav Magnar Witzøe chamou atenção com look no Met Gala Imagem: Getty Images