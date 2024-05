Sylvester Stallone leiloa coleção de relógios que chegam a R$ 28,7 milhões

Sylvester Stallone, 77, montou um leilão para colocar à venda sua coleção de relógios. O astro decidiu de desfazer das suas peças que podem chegar ao total de R$ 28,7 milhões.

O que aconteceu

O leilão inclui 11 relógios e um modelo famoso. Há o modelo usado pelo ator no filme "Os Mercenários 2", o Panerai Luminor Submersible 1950 PAM00382, em 2012. O ator é um colecionador de relógios e é apaixonado pelo acessório.

Modelos podem chegar a US$ 5 milhões, equivalente a R$ 25,4 milhões. Há um relógio apelidado de 'Bronzo' que está estimado entre US$ 30 mil e US$ 60 mil e que vem acompanhado com um pôster assinado pelo ator. O ator também está se desfazendo de outro modelo que está entre US$ 100 mil e US$ 200 mil. Mas a estrela da coleção é um relógio lançado em 2014 e que deverá ser vendido no leilão entre US$ 2,5 a US$ 5 milhões.

O ator fala da sua decisão de se desfazer das peças. Ele disse que foi um "privilégio" possuir os relógios e que eles "servem como um lembrete de que o trabalho árduo compensa".

Tive o privilégio de possuir alguns relógios verdadeiramente notáveis ao longo dos anos, cada um com seu caráter e história únicos. Stallone

"Gosto do processo de colecionar como tantos outros nesta comunidade apaixonada, que não veem os relógios apenas como um acessório, mas os admiram pela sua história, artesanato, arte - mas o mais importante - como eles os fazem sentir", concluiu ele.