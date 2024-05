Zendaya lidera looks com tema "Jardim do Tempo" no Met Gala

Por Ben Kellerman

NOVA YORK (Reuters) - Zendaya usou um vestido azul-escuro adornado com cachos de uva e Lana Del Rey estava com um acessório para a cabeça com galhos de árvores, dois dos looks que chamaram a atenção no Met Gala deste ano, com tema de jardim, na segunda-feira.

As estrelas foram orientadas a se vestirem com trajes inspirados no "Jardim do Tempo" para o evento exclusivo para convidados, conhecido por suas celebridades de primeira linha e roupas extravagantes. Os participantes caminharam por um tapete branco e verde cercado por folhagens exuberantes e flores brancas, subindo as escadas do Metropolitan Museum of Art.

A estrela de cinema e TV Zendaya, anfitriã do evento deste ano, usou delineador reforçado e um vestido azul de lamê e organza com corte enviesado, usado sobre um espartilho de cetim duquesa. Desenhado por John Galliano, o vestido apresentava cachos de uvas no quadril e no braço, um grande babado em um lado e um beija-flor azul em um ombro.

Mais tarde, Zendaya se apresentou com um vestido preto da Givenchy e um grande chapéu floral de Alexander McQueen.

Del Rey, cantora indicada ao Grammy, destacou-se em um vestido Alexander McQueen bege com espartilho e um acessório de cabeça com ramos naturais de espinheiro. Os galhos eram cobertos por um tule transparente que caía abaixo de seu rosto.

O Met Gala é um evento beneficente para o museu de Nova York e marca a abertura da exposição anual de moda do Costume Institute.

A exposição deste ano, chamada "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", apresentará itens raros que estavam inativos na coleção permanente do Costume Institute, incluindo designs tão frágeis que serão exibidos apenas por meio de animação e projeções.

Jennifer Lopez, outra anfitriã do Met Gala, usou um vestido Schiaparelli transparente de miçangas e um colar em forma de borboleta.

Muitos participantes optaram por um visual floral. Queen Latifah usou um vestido e uma jaqueta pretos com grandes detalhes de pássaros do paraíso em laranja. Demi Moore usou um vestido preto estruturado feito de papel de parede vintage com flores rosas e brancas.

Entre os homens, o músico Lil Nas X vestiu um terno e paletó marfim com 56.000 cristais Swarovski colocados à mão e dispostos em grandes faixas brilhantes. Os oito membros da boy band de K-Pop Stray Kids também passaram pelo tapete, vestindo ternos Tommy Hilfiger personalizados com paleta vermelha, branca e azul, marca registrada do estilista.

Do lado de fora do evento, manifestantes pró-palestinos na Madison Avenue tentaram chamar a atenção para a guerra de Gaza. A polícia efetuou algumas prisões para conter os protestos, informou o New York Times.