Gravações da 2ª temporada de 'Wandinha' começam com cinco novos atores

As gravações da segunda temporada de "Wandinha" (Netflix) já começaram. Os novos episódios contarão com cinco novos atores no elenco.

O que aconteceu

Para a nova temporada, o streaming anunciou novos atores que se juntam ao time principal. São eles: Steve Buscemi ("O Grande Lebowski" e "Boardwalk Empire"), Billie Piper ("A Grande Entrevista" e "O Dilema de Suzie"), Evie Templeton ("Return to Silent Hill" e "O Senhor do Caos"), Owen Painter ("As Pequenas Coisas da Vida" e "The Handmaid's Tale") e Noah Taylor ("Law & Order: Organized Crime" e "Park Avenue").

Além disso, também há os artistas que retornam e entram para o elenco principal, que são o seguinte: Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez e Luyanda Unati Lewis-Nyawo.

Também há os atores convidados. Christopher Lloyd ("A Família Addams" e "De Volta Para o Futuro"), Joanna Lumley ("A Grande Ilusão" e "Absolutely Fabulous"), Thandiwe Newton ("Westworld" e "Crash - No Limite"), Frances O'Connor ("The Missing" e "The Twelve"), Haley Joel Osment ("O Método Kominsky"), Heather Matarazzo ("O Diário da Princesa" e "Pânico") e Joonas Suotamo.

A Netflix informou que as gravações iniciaram na Irlanda. O personagem queridinho dos fãs, Mãozinha, entregou os roteiros ao elenco no set de filmagem.

Os criadores, roteiristas e showrunners Al Gough e Miles Millar falaram da emoção com o início das gravações. "Estamos muito animados com toda a família Addams entrando para a Escola Nunca Mais nesta temporada, juntamente com um elenco dos sonhos, com vários ícones e novos rostos".

Billie Piper tem na carreira "A Grande Entrevista" e "O Dilema de Suzie" Imagem: Divulgação

Steve Buscemi esteve em "O Grande Lebowski" e "Boardwalk Empire" Imagem: Divulgação

Evie Templeton está em filmes de terror como "Return to Silent Hill" Imagem: Divulgação

Owen Painter atuou em "The Handmaid's Tale" Imagem: Divulgação