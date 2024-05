Scooby desabafa em resgate de vítimas por chuvas no RS: 'Cena de filme'

Pedro Scooby, 35, Lucas Chumbo, 28, e demais surfistas estão fazendo resgate de vítimas provocadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O ex-BBB da 22ª edição fez um desabafo ao ver as cidades gaúchas alagadas.

O que aconteceu

Em stories no Instagram, o ex-BBB mostrou o trabalho de resgate iniciado por eles nesta segunda-feira (7). "Parecia cena de filme", descreveu ele.

Em outras imagens, Scooby filmava a ajuda a uma mulher e uma criança. Os dois foram resgatados pelo grupo.

Em seu Instagram, Chumbo afirmou que vive um "mix de sentimentos" desde que chegou ao estado gaúcho. "Triste em ver tudo isso, mas com o coração mais leve de estar aqui e de poder estar fazendo minha parte. Ajudem o Rio Grande do Sul, existem alguns meios de colaborar, faça sua parte como possível", afirmou.

Cintia Dicker, 37, se emocionou ao falar sobre a viagem do marido para ajudar no resgate de vítimas das enchentes no RS. A modelo falou sobre a atitude do marido e segurou o choro. "O Pedro está lá [no RS], com todos aqueles anjos maravilhosos, tenho certeza que eles vão fazer um trabalho incrível para ajudar o sul. Tem uma equipe linda e maravilhosa que está dando tudo para fazer o máximo possível para ajudar o máximo de pessoas".