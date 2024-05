Casa de Drake é cercada pela polícia após tiroteio em Toronto

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A casa do Drake, 37, em Toronto, no Canadá, foi cercada pela polícia na manhã desta terça-feira (7), após um tiroteio nos arredores da propriedade.

O que aconteceu

De acordo com o canal de televisão CP24, um homem ficou gravemente ferido no tiroteio. Ele foi levado às pressas para o hospital com ferimentos graves, mas sem risco de morte.

Carros de polícia podiam ser vistos próximos ao imóvel do rapper. As equipes foram chamadas às 2h da manhã após relatos de um tiroteiro. A casa de Drake foi cercada por agentes durante a ação e um suspeito fugiu do local em um carro.

O cantor não sofreu qualquer ferimento. O rapper ainda teria se oferecido para cooperar com os investigadores, de acordo com uma fonte.

A casa é localizada no bairro residencial de Toronto. Lá é conhecido pelas propriedades de personalidades milionárias.