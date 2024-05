OnlyFans: Nova atriz de pegadinhas fatura R$ 75 mil e gravou com Pipokinha

Brida Nunes, estrela do OnlyFans e do Privacy, é a nova atriz de pegadinhas do programa João Kleber Show, da RedeTV!.

O que aconteceu

Modelo e atriz, Brida Nunes, já gravou suas primeiras pegadinhas. Antes, Brida já conseguiu seu primeiro milhão nas plataformas adultas, em um vídeo gravado com MC Pipokinha.

Nós gravamos juntas e o vídeo viralizou, bateu 1 milhão de views em menos de 12 horas. Ela tirou a minha virgindade. Foi a primeira mulher que peguei, desde então não paramos mais de gravar. Brida Nunes

Brida destacou a química com a MC e como surgiu o convite para atuar. "Rolou uma química com pegação liberada. Numa das cenas, fizemos uma pegadinha na rua, provocando os homens. Foi então que surgiu o convite da TV."

Ela conta que ficou "mexida" com Pipokinha. "Ficou mesmo na pegação. Fiquei mexida depois que gravamos a primeira vez, talvez por ter sido a minha primeira mulher. Já gravei com famosas, com a Andressa Urach, com atores, mas nada mexeu tanto comigo assim. Ela é apaixonante, tem pegada e sabe fazer a coisa".

Brida, que fatura em média R$ 75 mil por mês, fala que vai conciliar a nova fase como atriz com a produção de conteúdo adulto. "Tem espaço para tudo, vou conciliar a TV com as cenas adultas. Gosto de me exibir, de abrir minha intimidade e de provocar os caras. Muitas fazem por dinheiro, eu faço por tesão."

Ela se classifica como pansexual. "Me considero pansexual, gosto de tudo, de pessoas. Fico com homens, mulheres, trans, enfim. Não tenho preconceito e nem deixo de realizar minhas fantasias e fetiches. Sou uma viciada por sexo e prazer."