Ex-BBB Emilly Araújo chora ao contar que perdeu a casa nas chuvas no RS

A ex-BBB Emilly Araújo, 27, chorou ao contar que perdeu a sua casa nas enchentes provocadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Diante da catástrofe, ela se mobilizou para ajudar as vítimas.

O que aconteceu

Em seus stories no Instagram, Emilly contava sobre seus esforços para fazer doações, quando falou da perda da sua casa. "Só uma questão, que nem é a principal. Eu perdi a minha casa. Eu perdi a casa que cresci com a minha mãe. Ela está embaixo da água, não dá para ver. Não dá nem para saber onde era minha casa", disse.

Eu não estou me vitimizando, estou aqui, estou segura. A minha família, por mais que esteja lá com comida e água, não está segura. Emilly

A ex-BBB afirmou que, além de ajudar na arrecadação de doações, ela também que ir até lá para auxiliar. "Então, daqui, consigo tentar ajudar vocês ao máximo. Estou tentando ir para aí também", afirmou ela.