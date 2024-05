A Grande Conquista: Catia diz que Bifão estava sendo prejudicada por affair

Bifão ficou abalada após Matheus Destri, com quem ela vivia um romance em A Grande Conquista (Record), ser eliminado. Catia Paganote apontou que a conquisteira estava sendo prejudicada pelo affair.

O que aconteceu

No quarto da Casa Verde, Catia incentivou Bifão a se manter firme no jogo e disse que a conquisteira estava perdendo o foco por causa de Destri.

Catia: "Não é isso que você veio fazer aqui. Você não deixou seu pai, sua mãe, seu cachorro...".

Bifão: "Não. O meu objetivo é só crescer".

Catia: "Ele só veio dar um ânimo pra você e...".

Bifão: "Agora eu tenho mais vontade de ganhar".

Catia: "Isso".

Bifão: "Eu sei que está tudo bem, ele ficar bem lá fora. Ele vai me esperar. Vai ter consciência de me esperar. Mas só que [sofrer isso] de um dia para o outro é um choque muito grande".

Catia: "Eu sei. Só que você só ficava agarrada com ele, beijando o tempo todo por aí, cara. E não é isso. Você não veio aqui pra isso. E, se você parar de lutar, tem uns leões gigantes querendo morder seu pescoço".

