Met Gala: Fotos fakes de Katy Perry viralizam e até mãe da cantora acredita

Katy Perry, 39, não foi no Met Gala, mas imagens da cantora no evento, geradas por Inteligência Artificial, se tornaram virais.

As fotos fakes parecem tão reais que até a mãe de Katy acreditou. A artista publicou uma mensagem da mãe, elogiando a roupa "usada", dentro do tema do baile.

A cantora alertou a mãe: "Nossa, mãe. A IA te pegou também. Fica ligada!". A troca de mensagens foi publicada no Instagram.

Katy disse que não pôde ir ao evento fashion porque tinha que trabalhar.