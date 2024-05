Pele à mostra, peça de areia e Marquezine 'comportada': a moda do Met Gala

A estreia de Bruna Marquezine, looks com transparência e tecidos nudes, além da velha (e boa) extravagância que só o Met Gala pode nos proporcionar. No evento realizado na noite desta segunda (6), em Nova York, teve de tudo isso um pouco. E muito mais, sob o tema "Belas Adormecidas: O Despertar da Moda".

Mas quais foram as melhores surpresas? Quem se vestiu melhor? Quem proporcionou as melhores reações nas redes sociais? Por aqui, vamos desvendar algumas dessas respostas.

Talvez tenha sido a pele uma das principais tendências durante o evento. À exemplo disso, Rita Ora atravessou o tapete vermelho com uma trama de canutilhos coloridos - ideia da itlaina Marni.

Rita Ora | Marni Imagem: Taylor Hill/Getty Images

Já Dua Lipa desfilou com seu Marc Jacobs no corpo. Todo em preto, o look de renda exibia a pelve, por meio de um corset na cor da pele - ou quase branco - por baixo. Complementado por volume de plumas.

Nessa mesma linha, Kendall Jenner realizou um marco histórico ao vestir-se com um Givenchy, também de McQueen, apresentado no desfile da alta-costura, em 1999. A peça foi apresentada por meio de manequins e, até então, nunca tinha sido usada por alguém. Já Jennifer Lopez, cristalizou-se nos holofotes de Schiaparelli, com pedras estrategicamente posicionadas.

Dua Lipa | Marc Jacobs Imagem: Jeff Kravitz/FilmMagic

Kendall Jenner | Givenchy Imagem: Lexie Moreland/WWD via Getty Images

Jennifer Lopez | Schiaparelli Imagem: John Shearer/WireImage

Doja Cat, mais vestida, mas tão transparente quanto, desfilou com um vestido molhado, da Vetements - marca comandada por Guram Gvsalia, irmão do atual diretor criativo da Balenciaga, Demna.

Doja Cat | Vetements Imagem: John Shearer/WireImage

As ousadas

Nem só de mostra-esconde vivem os melhores e mais extravagantes looks da noite. Quem nos presenteou nesse quesito também foi Zendaya. O ícone da moda para a atual geração vestiu dois looks para o evento em que era uma das anfitriãs. O primeiro deles uma criação de John Galliano, à frente da Maison Margiela. O look bucólico (e sob medida) foi um dos primeiros a pisar na escadaria. Pertinente ao tema, a peça foi inspirada na coleção de alta-costura, de 1999, de Christian Dior.

Na segunda aparição, a atriz apareceu de preto, desta vez de Givenchy, mas também de Galliano. O chapéu incorporado no repeteco é da coleção de verão 2007, de Alexander McQueen.

Zendaya | Maison Margiela Imagem: Theo Wargo/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

Zendaya | Givenchy Imagem: John Shearer/WireImage

Quem também fez um grande acerto foi Emma Chamberlain. A influenciadora, extremamente famosa no universo da moda norte-americana, mostrou a força do marrom, além dos looks urbanos. Ela investiu em um look Jean Paul Gaultier, apresentado na coleção de alta-costura, outono 2003, da grife. 10 de 10.

Por fim, duas outras vencedores nas contagens de cliques foram Gigi Hadid e Taylor Russell. A primeira delas em um vestido branco, da Thom Browne, com bordados floridos desenhados ao longo do tecido - até a barra. Já Russell, eterna parceria de JW Anderson, vestiu-se de Loewe, com saia branca, com fenda longa, e um top amadeirado. Os pontos extremos do clássico e do extravagante.

Gigi Hadid | Thom Browne Imagem: Marleen Moise/Getty Images

Taylor Russell | Loewe Imagem: Theo Wargo/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

Sem Rihanna, Blake Lively e Bella Hadid, nomes citados saudosamente e constantemente nas redes sociais, o Met Gala - pelo menos para nós brasileiros - teve toques de novidade.

A começar por Marquezine. Desde a manhã anterior, o nome da atriz brasileira não saía da boca dos plantonistas do Met Gala, que esperavam por ela para o seu debut - sua estreia, na língua nativa dos tuítes. Sua aparição foi uma agradável surpresa, embora não muito excitante.

Algo parecido com a expectativa acerca da primeira vez que Anitta apareceu no tapete vermelho da festa de gala, com um longo preto. Apenas.

Bruna, por sua vez, apostou em um vestido com flores bordadas da Tory Burch, uma etiqueta nova-iorquina valorizada entre as it-girls norte-americanas. Moldado à silhueta, a peça ganhava proporções volumosas ao longo do seu caimento.

Bruna Marquezine | Tory Burch Imagem: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Quem esperava por surpresa, ganhou o dia com a aparição da cantora Tyla. A cantora chamou a atenção por vestir-se com um look que reproduzia a areia, moldada ao corpo. Quase uma escultura, criada a partir de tachas de microcristais. A criação é da Balmain, que, segundo ela, "era uma loucura". Mas deu certo, embora tenha proporcionado memes, que reagiram a sua locomoção dificultada nas escadarias do evento.

Tyla | Balmain Imagem: John Shearer/WireImage

it's fashion! tyla at the met gala pic.twitter.com/nLQO6kFVsL -- DUDA (@saintdemie) May 6, 2024

Já o nome mais comentado da noite, em métricas notadas no X/Twitter, foi Lana Del Rey. Com uma peça de Alexander McQueen, a cantora incorporou uma nova versão de um look da coleção de Outono/Inverno 2006, intitulada "Savage Beauty", ou "beleza selvagem", em tradução livre. Galhos se desenhavam no seu corpo, como se criassem raízes em seus músculos e pele. Muita dela à mostra.