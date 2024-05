Apresentador do PodPah responde Nego Di após cobrança por ajuda ao RS

Mitico, um dos apresentadores do Podpah, respondeu as cobranças de Nego Di sobre apoio às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Em seu perfil no Instagram, Nego Di publicou um vídeo marcando Mitico, Igão e a própria página do Podpah, cobrando ajuda. "Aproveitando o engajamento que tá alto, vou mandar um oi pros meus amigos do Podpah. O Rio Grande do Sul tá aqui esperando vocês falarem alguma coisa, porque vocês são o maior podcast do país."

O ex-BBB alfinetou e disse que o assunto "não estava chegando" ao podcast. "Vocês estão em coma ou a gente não faz mais parte do país de vocês. Porque quando acontece alguma coisa no país inteiro, vocês falam, principalmente se for sobre política, que vocês gostam. Mas isso parece que não está chegando em vocês."

Mítico se defendeu e afirmou que eles pediram doações nas redes sociais. "Apesar de eu não dever satisfação nenhuma do que eu faço ou deixo de fazer pra você, vou te contar o que estamos fazendo para ajudar o RS. Na sexta de manhã postamos no nosso feed do insta que tem 8 milhões de seguidores informações para as pessoas doarem dinheiro e mantimentos. Lá tem tanto do governo quanto de outras ONGs que a galera pode escolher como doar, o post tá lá desde sexta e não foi arquivado como você está falando aí."

O apresentador apontou outras ações que ele e Igão fizeram. "Também na sexta a gente fez uma doação diretamente da conta do Podpah por meio de um setor que temos aqui dentro que chama Podpah Social, que foi criado justamente para atender situações como a que está rolando aí no RS", e continuou: "Só lamento por você que ainda no meio de uma tragédia, no meio de tanta dor, você tenha tempo e preocupação de ficar espalhando ódio por aí. Só lamento por você. Fica bem aí, cara."