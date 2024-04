Dieguinho: Davi e Mani precisam tocar suas vidas para público superá-los

Davi Brito, 21, participou de um Space nesta madrugada e comentou que tem planos para viver seu pós-BBB longe das polêmicas. Mais tarde, pela manhã, mandou um recado para os fãs que chamou de "palavra do dia", recitando um versículo bíblico.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, opina que o campeão do BBB 24 (Globo) faz bem em procurar se afastar dos buxixos em torno de seu rompimento com Mani Reggo, 41. "Sabe como é que vamos superar a novela Davi versus Mani? Quando eles começarem a tocar a vida deles, cada um fazendo suas próprias coisas. A tendência é que as pessoas percam o interesse [neles], que está muito grande por causa dessa história toda. Quem sabe, no futuro, Davi e Mani até se reconciliam? O tempo traz respostas para tudo."

Para Dieguinho, uma boa opção seria o baiano se concentrar em abastecer suas redes sociais, seguidas por milhões de pessoas desde o Big Brother. "Davi precisa se acostumar a meter esses stories diariamente, porque tem um público esperando para ver o que ele tem a dizer, para acompanhar a rotina dele. Tem que partir dele produzir esse tipo de conteúdo, porque há gente interessada."

O apresentador observa que Davi é um dos poucos ex-brothers deste ano que seguem despertando curiosidade no público após o término do reality. "Percebo que há uma vontade de continuar acompanhando a vida de alguns personagens desta temporada. Afinal, o programa acabou! Não tem mais como você ligar no 24 horas para ver o que o Davi está fazendo."

Dieguinho: Record acerta em dar nova chance a Ysani em A Grande Conquista

Rachel Sheherazade, 50, anunciou a incorporação de Ysani Kalapalo ao elenco de A Grande Conquista (Record). Ela entra como substituta de Gaby Fontenelle, 37, que desistiu do programa. Anteriormente, a Record havia vetado a presença da participante indígena por ter testado positivo para a covid-19.

Dieguinho Schueng elogiou a decisão do canal em rever a desclassificação de Ysani. "Como teve desistência, a produção optou por reclassificá-la. Então, ela ganhou mais uma chance de estar no reality. Não vou mentir: achei isso genial. Muito bacana o que a produção fez com a Ysani."