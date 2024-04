A Grande Conquista: Rachel Sheherazade dá spoiler no final do programa

Antes do programa de A Grande Conquista 2 (Record) terminar, Rachel Sheherazade deu um spoiler do que os espectadores podem esperar no sábado (27).

O que aconteceu

No final, a apresentadora anunciou: "Amanhã tem tentação e 35 vileiros serão indicados para a Zona de Risco".

O clima de festa está prestes a acabar na Vila. Com a indicação para a segunda Zona de Risco da edição, os ânimos podem se alterar.

