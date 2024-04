Mr. Big faz uma bela festa de despedida para o público brasileiro

A gente sabe que as tais turnês de despedida de bandas de rock tendem, naturalmente, a ser promessas infundadas — porque, pouco depois, lá estão eles reunidos mais uma vez, a depender da quantidade de cifrões envolvidos. Seja esta ou não a última passagem dos norte-americanos do Mr. Big por aqui, tanto faz: a apresentação na noite de sexta-feira (26) no festival Summer Breeze, em São Paulo, foi nada menos do que singular.

Claro que assim que o quarteto subiu ao palco, o jogo estava mais ou menos ganho. Eles são parte do que a crítica especializada chamada de "Big in Japan", bandas que se tornam desproporcionalmente imensas na terra do Sol Nascente. Mas é importante reforçar que o mesmo fenômeno vale para a América Latina. Desde aquele icônico show inaugural na praia de Santos, litoral de São Paulo, há 40 anos, no M2000 Summer Concerts, com música em novela e tudo, o grupo goza de um prestígio maior por aqui do que em seu próprio país de origem.

Com um repertório mais enxuto por se tratar de um festival, eles abriram com a dobradinha "Addicted to That Rush" e "Take Cover", antes de entrar na coleção de canções extraídas de "Lean into It" (1991) — o álbum com o trem descarrilhado na capa, um dos seus maiores sucessos comerciais de todos os tempos. Da mesma forma como vem acontecendo ao longo da turnê, a apresentação foi dedicada ao baterista Pat Torpey, que morreu em 2018.

Chega a ser curioso que uma banda como Mr. Big, de sonoridade tão acessível e, por que não dizer, radiofônica (se é que o termo ainda significa alguma coisa), traga em sua formação dois dos músicos mais virtuosos do mundo roqueiro — reverenciados até porque quem é dos recônditos mais extremos do metal. O guitarrista Paul Gilbert, de gravata, entregou uma performance de gala, com direito a um solo só seu que teve até a execução do tema instrumental da série de filmes "Rocky". Já o baixista Billy Sheehan, também em seu momento de brilho, alternou entre o lado mais pesado (fazendo o grave bater fundo no peito do público) e o improviso mais blueseiro.

Rolou o momento da furadeira em "Daddy, Brother, Lover, Little Boy"? Claro que rolou. Rolou o baixo duplo brilhando em "CDFF-Lucky This Time"? Mas é claro, meu jovem. Tudo isso fez brilhar os olhos de todo instrumentista ali presente, jovem ou veterano. Dava para ver os muitos air guitars rolando na pista.

Mas é preciso dizer que o grande ponto alto é a máquina de simpatia que atende pelo nome de Eric Martin. De volta ao Summer Breeze Brasil agora como protagonista, depois de uma participação como coadjuvante no espetáculo metal opera do Avantasia em 2023, o vocalista é daquele tipo de frontman que domina o palco lindamente. E mostrou estar plenamente recuperado, já que não precisou recorrer à ajuda de Michele Luppi, do Whitesnake, que o ajudou com os vocais recentemente na série inglesa de apresentações por conta de um problema não-revelado na voz.

Em canções como "Just Take My Heart", ele compensa o fato de que já não aguenta mais notas tão altas simplesmente fazendo uma série de performances cheias de divertidos maneirismos vocais, jogando a responsa pra plateia... que ama e embarca sem maiores problemas.

Obviamente, aconteceram os momentos "Te amo, Brasil", típicos de artistas gringos. Mas o que Mr. Big fez na combinação de baladas "To Be With You" (aquela mesma) e "Wild World", o cover de Cat Stevens praticamente da banda, é de encher os olhos. É principalmente ele que faz a gente dançar com "Colorado Bulldog". E vamos combinar que o The Who com certeza não se importaria com a bela performance entregue em "Baba O'Riley" na reta final do show.

No fim, o grande resumo do Mr. Big é a canção "Alive and Kickin'". Eles estão, sim, vivos enquanto banda e pleníssimos enquanto músicos. Por quanto tempo, saberemos em breve. Ou enquanto durar a turnê de despedida.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sexta-feira, 26 de abril de 2024

