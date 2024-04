Liziane defende Lucas de Albú em A Grande Conquista: 'Chega de indireta'

Lucas de Albú foi criticado por sua administração da casa Laranja e Liziane Gutierrez o defendeu em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A ex-A Fazenda opinou: "Tentou falar com o Lucas antes? Não. Isso está acontecendo [há muito tempo]. O Lucas é só um exemplo. As pessoas estão esperando ter a reunião de condomínio para soltar um monte de coisa na cara dos outros e deixar as pessoas em situações que não são necessárias".

Em seguida, pediu para os colegas pararem de dar indiretas: "Quer falar? Acho assim, quer conversar, chega de indireta. Ou, então, primeiro lugar, quer mandar indireta para ver se o amiguinho entende e vocês se resolvem. Em segundo lugar, chama o amiguinho no canto e conversa sobre os problemas".

A Grande Conquista - Enquete: Para quem os donos devem ceder suas camas? Resultado parcial Total de 10 votos 2 pessoas da sua própria casa - à escolha dos Donos 30,00% 2 pessoas de uma outra casa - à escolha dos Donos 70,00% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 10 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso