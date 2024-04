Dieguinho: Record acerta em dar nova chance a Ysani em A Grande Conquista

Rachel Sheherazade, 50, anunciou a incorporação de Ysani Kalapalo ao elenco de A Grande Conquista (Record). Ela entra como substituta de Gaby Fontenelle, 37, que desistiu do programa. Anteriormente, a Record havia vetado a presença da participante indígena por ter testado positivo para a covid-19.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, elogiou a decisão do canal em rever a desclassificação de Ysani. "Como teve desistência, a produção optou por reclassificá-la. Então, ela ganhou mais uma chance de estar no reality. Não vou mentir: achei isso genial. Muito bacana o que a produção fez com a Ysani."

Ele atribuiu à fraca liderança de Lucas de Álbu sobre a Casa Laranja a desistência de Ana K e Gustavo Mustafe quase na sequência de Gaby. "O reality cobra que quem está em um papel de liderança tenha uma atitude mais firme para poder tomar decisões. O fato de o Lucas não ter conseguido convencer a Ana K a não desistir comprova que ele não está exercendo uma boa liderança."

Dieguinho também parabenizou Tatiane Melo por ter confrontado Lucas sobre seu mau desempenho como líder. "A Tatiane, ao falar isso, teve mais atitude do que o Lucas. Concordo com a postura dela ao chamar a atenção dele. Se eu me sentisse prejudicado como ela se sentiu, teria feito a mesma coisa."