Veja se mudou algo em André Gonçalves após harmonização facial

André Gonçalves, 48, mudou o visual. O ator decidiu passar por um processo de harmonização facial e teve o resultado divulgado no Fofocalizando (SBT) desta sexta-feira (26).

O que aconteceu

O ator apareceu no programa e mostrou o novo rosto. Além da harmonização facial, ele também fez um procedimento na boca. André contou que nunca tinha feito nada parecido antes.

Em um post no Instagram, nos bastidores do programa, ele falou que a autoestima melhorou após a harmonização. "Estou feliz com esse movimento que fiz na minha vida, que foi fazer uma harmonização facial para melhorar minha autoestima, melhorar no sexo, no beijo, no humor, melhorar em tudo", disse ele.

De acordo com a clínica que fez o procedimento, eles não queriam mudar as características ao realizar o tratamento no ator. Com isso, houve uma divisão nos comentários sobre ter percebido a mudança no rosto de André. "Ficou muito natural", disse uma. "Ficou mega lindo", comentou outra. "Ficou ótimo", destacou mais uma.

No entanto, outras pessoas não perceberam a mudança após o procedimento. "Harmonização? Parece que só melhorou o bigode chinês", disse uma pessoa. "Não perdeu as características, mas podiam harmonizar o rosto. Um lado está maior que o outro", analisou outra.