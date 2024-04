Rápido, prático e saboroso: aprenda a fazer um delicioso macarrão com atum

Considerados "coringas" na cozinha, macarrão e atum em lata são dois ingredientes que se destacam pela versatilidade e podem ser protagonistas de receitas práticas, rápidas e saborosas. Uma delas, inclusive, é a junção dos dois que pode ser feita em 30 minutos. Aprenda o passo a passo de um macarrão com atum de dar água na boca:

Ingredientes: 250 gramas de macarrão (espaguete, penne ou parafuso); uma lata de atum drenado (sem óleo); uma colher de sopa de suco de limão; uma colher de sopa de salsa fresca picada ou cebolinha; duas colheres de sopa de azeite; dois dentes de alho picados; queijo parmesão ralado; sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo: o primeiro passo é ferver a água para o macarrão em uma panela e cozinhá-lo até ficar al dente, de acordo com o que indicar a embalagem da marca de sua preferência.

Enquanto a massa cozinha, é a hora de preparar o molho. Para isso, coloque o azeite em uma panela em fogo médio e, quando ele estiver quente, acrescente o alho. Em seguida, junte o atum, o suco de limão e a salsa. Deixe aquecer.

Quando o macarrão estiver pronto, pegue um pouco da água do macarrão e junte ao molho de atum. Logo depois escorra a massa e misture com o atum. Para finalizar, tempere tudo com sal e pimenta a gosto.

No momento de servir, monte o prato com queijo parmesão ralado e raspas de limão.

*Receita de Teresa Newman, do blog Teretetê na cozinha