Davi, do BBB 24, mostra ajuda na cozinha em hospital universitário do RS

Davi, campeão do BBB 24, viajou ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes provocadas pelas fortes chuvas. Na noite desta quarta-feira (8), o baiano mostrou a ajuda na cozinha em um hospital universitário.

O que aconteceu

O baiano, que ficou conhecido no reality show pelo talento na cozinha, ajudou no local onde é habituado a passar o seu tempo. Davi apareceu mexendo uma grande panela de feijão na cozinha do Hospital Universitário de Canoas, uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas.

Fala, rapazeada. Vim direto da Bahia. Estou aqui na cozinha do hospital, com a melhor cozinheira. Aprendi com a tia, viu. Aqui o melhor do feijão do hospital.

Davi está no Rio Grande do Sul, ajudando na cozinha do Hospital Universitário de Canoas pic.twitter.com/0q9KFfbKFh -- FUTRICAS (@futricasefofoca) May 9, 2024

O campeão do BBB 24 elogiou a comida e ainda fez uma brincadeira. "Que feijão gostoso! Está melhor do que pagar. Vou comer é de graça. Estou aqui com esse feijão firme e forte", disse ele.

Na legenda, ele escreveu sobre a importância de ajudar as vítimas da tragédia. "Vamos ajudar de todas as formas", escreveu o baiano.

Davi fala da preparação do feijão em hospital de Canoas, no Rio Grande do Sul Imagem: Reprodução/Instagram

Viagem ao RS

Na tarde de terça-feira (7), Davi contou em live que viajaria para o Rio Grande do Sul ajudar os moradores do estado. "Estou indo a caminho do Rio Grande do Sul, vou pegar o voo agora de noite. Vou fazer o bem sem olhar a quem, não importa se eu sou rico, não importa. Eu estou indo e vou ajudar aquelas pessoas lá".

O baiano também pediu aos fãs que ajudassem como possível. "Gostaria aos meus fãs que me ouvissem nesse momento. Tô pedindo apoio e colaboração. Estou indo pro Rio Grande do Sul ajudar as pessoas que estão necessitando. Tô deixando aqui um pix para quem puder ajudar".

Após pedir Pix para doações, ele compartilhou os primeiros resultados da campanha de arrecadação para a compra de água mineral. Davi divulgou em seus stories um print do saldo bancário, que somou quase R$ 35,5 mil arrecadados em doações. Ao longo das últimas horas, ele tem atualizado o espaço constantemente com o avanço dos números.

Diante da ação do baiano, Ana Paula Renault criticou o baiano por divulgar o próprio Pix para doações ao RS. Ela reclamou que ele não tem sido claro ao informar de que maneira vai aplicar as doações que tem recebido para a causa. "Informações muito desencontradas. Divulga o próprio Pix e não fala sobre prestação de contas", criticou ela, ao comentar um post do Instagram sobre o assunto.