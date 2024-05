Kerline: Com neo soul e jazz, último dia de C6 Fest atrai fãs empenhados

Fãs da música puderam curtir neste domingo (19) o último dia do C6 Fest, em São Paulo, com uma programação variada.

Na cobertura do evento, Kerline entrevistou o público e descobriu que a mistura de ritmos contribui para a ampliação do repertório de quem foi ao evento. "Caí de paraquedas no festival, então estou descobrindo muitas bandas novas", contou Lorenzo Scavoni à apresentadora.

Uma parcela relevante dos visitantes deste último dia esperavam o show da banda de pós-punk Squid. "Estava esperando há dois anos pelo show", disse Victoria Antunes. "E passei o show todo gritando".

No campo nacional, o Baile do Cassiano, com Fran & Preta Gil, Liniker, Luccas Carlos e Negra Li, também atraiu curiosos. "Adoro Luccas Carlos, mas Liniker tem meu coração", afirmou Rafaella Caram. "É nossa trilha sonora", completou o companheiro, Bruno Pires.

Luccas, que subiu aos palcos do evento, contou sobre os bastidores. "Só monstro, só gente boa envolvida", afirmou à Kerline. Ele ainda revelou o desejo de fazer uma parceria com Djavam e Tim Maia "Com Cassiano, é a santíssima trindade", brincou.

Noah Cyrus também foi responsável por levar mais pop ao terceiro dia. Já Daniel Caesar trouxe o "neo soul". "Fiquei louco quando descobri que ele vinha para cá", comentou o fã Lucas Ramos.

Alessandra Negrini, que também compareceu ao evento, falou sobre o gosto por jazz. "Vim, hoje, para o auditório, que tem o 'jazz fusion'. Eu acompanho há muito tempo, vi vários shows", contou. "Já vi show do Chief Adjuah em Nova York e foi inesquecível".

