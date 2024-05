Com políticos, Andrea Bocelli lota show que teve ingresso de R$ 140 mil

O tenor italiano Andrea Bocelli, 65, está no Brasil celebrando os 30 anos de carreira e se apresentou na noite deste domingo (19) no Hotel Fairmont, em Copacabana, na zona sul.

Com convidados na plateia como o ex-prefeito de São Paulo João Doria e o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, Andrea Bocelli fez um show intimista de uma hora de duração para 550 pessoas na capital carioca. Os pagantes compraram ingressos que custavam entre R$ 50 mil e R$ 140 mil.

Sua passagem pelo Rio fez parte de uma experiência em que somente os hóspedes do hotel poderiam assistir seu show.

Na plateia, com todos os assentos ocupados, a socialite Narcisa Tamborindeguy repetia animada "Ai, que Andrea Bocelli", enquanto uma convidada parecia incomodada com a presença do prefeito do Rio. "Até o 'lalau' do Eduardo Paes está aqui", dizia ela ao telefone antes de a apresentação com 13 canções começar.

Matteo Bocelli, 25, também cantou com o pai Andrea Bocelli Imagem: Sandro Mendonça/ Dançar Marketing

Sob uma lua crescente em céu limpo e de costas para a princesinha do mar, o cantor se apresentou ao lado do filho Matteo, 25, que arrancou suspiro da plateia. Ele ainda arriscou dançar com uma fã, que parecia não querer parar. Na última música, quando Matteo interpretou o clássico " O some mii", até o prefeito arriscou um "gostoso".

O show teve ainda participação da violinista americana Caroline Campbell, e do maestro e pianista Carlo Bernini. Quando Campbell interpretou La vie en Rose, algumas pessoas da plateia foram às lágrimas.

A violinista americana Caroline Campbell fez participação no show de Andrea Bocelli Imagem: Sandro Mendonça/ Dançar Marketing

Os fãs e personalidades presentes desfrutaram de comida requintada. Foram servidos frutos do mar que incluíam vieira, lagosta e lagostim. Também havia risoto e opções apenas com carnes. A bebida era totalmente liberada e dentre as opções havia espumante e uísque entre. Nada mal para quem se propôs a pagar até R$ 140 mil.

Convidados e fãs tiveram boa comida para acompanhar o show de Andrea Bocelli Imagem: Luiza Souto/UOL

Bocelli já passou por Belo Horizonte, na última sexta-feira (17), e o público ainda terá a oportunidade de vê-lo em Brasília na próxima terça-feira (21) e em São Paulo, em 25 e 26 de maio, no Allianz Parque.



Parte do valor arrecadado com esse show do Rio será doada ao Rio Grande do Sul, numa parceria com o RioSolidario.