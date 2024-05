Susana Vieira diz que tem doença incurável: 'Não adianta fazer transplante'

Susana Vieira, 81, revelou que sofre com leucemia linfocítica crônica, uma doença incurável, mas ressaltou estar "em paz" com essa condição de saúde.

O que aconteceu

Vieira afirmou que não adianta fazer transplante de medula para tratar a leucemia linfocítica crônica. Em entrevista ao Fantástico, a atriz também contou que, além da leucemia, ela tem outra doença sanguínea, chamada anemia hemolítica autoimune. "É óbvio que à medida que você vai ficando com mais idade você fica preocupada, [mas] estou em paz", declarou.

A atriz destacou que as adversidades enfrentadas na vida amorosa e de saúde ajudaram na composição de suas personagens. "Tem alguma coisa espiritual que entra dentro de mim e me faz fazer esses personagens. Eu consigo talvez botar a tristeza da minha vida pessoal, de muitas vezes não ter dado certo o casamento, ou ter passado por momentos de doença, eu consigo me alegrar porque aqui, dentro de um estúdio, estou mais viva do que nunca".

Ela afirmou ser uma pessoa disciplinada e destacou que seus desejos alimentam sua ânsia por viver. "A disciplina que me trouxe até hoje. Com 81 anos eu está assim, isso é disciplina, é ginástica, é mental".

Susana Vieira também disse que continua "ligada ao amor e ao sexo" e negou procedimentos para mudar a aparência. "Faço exercícios, [mas] como de tudo. Esse negócio de fazer coisas na cara não me chama atenção porque não precisei".