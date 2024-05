Daniel Caesar leva público às lágrimas com show épico no final do C6 Fest

Headliner da última noite do cesseis Fest, o ganhador do Grammy Awards Daniel Caesar deu uma aula de conexão com público do começo ao fim da sua apresentação.

Famoso pelo minimalismo de suas canções, o artista, que é um dos maiores nomes do neo soul da atualidade, começou a sua apresentação de forma inusitada.

Uma câmera exibia no telão imagens em tempo real do músico ainda no camarim, fazendo uma oração com a sua banda.

Logo depois a câmera o acompanha pelos corredores do backstage até o palco, onde ele entra com uma expressão de espanto e nervosismo. Faz tudo parte do show. Tanto quanto a camiseta verde e amarela, o ar de menino e a luz complexa e cuidadosamente preparada para parecer simples.

Daniel Caesar se apresenta no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Nesse momento os gritos do público parecem dizer ao cantor: "Pode começar, fique tranquilo, estamos com você".

Desde o início a apresentação é irretocável. A banda formada por apenas três músicos impressiona pela qualidade e pela afinação e timbragem muito característicos do som do próprio artista. Ouvi-los é como ouvir o disco de Caesar. Nada atrapalha a imersão.

Daniel canta com simplicidade e precisão, num clima completamente intimista. Vale ressaltar também o show de imagens e referências no telão.

Daniel Caesar se apresenta no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Em especial, a legenda traduzida de algumas canções, imagens da infância do artista e a exibição perfeita de fãs emocionados e casais apaixonados dançando durante a música que rendeu o gramofone dourado ao músico canadense de 29 anos, "Best Part".

Ao final do show o músico surpreende mais uma vez. A mesma câmera do começo segue Daniel até o camarim, onde ele encontra um casal com um bebê. O casal conta pra ele que aquele era o primeiro show do bebê, e que se conheceu ouvindo a música do cantor.

Daniel Caesar se apresenta no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Ele abraça os dois, pega o bebê no colo, e na sequência pega um violão. É de lá mesmo, no sofá do camarim, que ele apresenta a última canção do show, sendo acompanhado pelo telão por uma multidão extasiada, antes que o músico diga "tamo junto, obrigado" em português e cubra a lente da câmera com a mão encerrando uma verdadeira aula de como engajar e emocionar o próprio público com simplicidade e sensibilidade.

Um show que provavelmente nunca mais sairá da memória de quem teve o privilégio de estar presente.