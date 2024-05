Luana Piovani agradece Cintia Dicker por filho Dom ir à escola: 'Alívio'

Luana Piovani, 47, agradeceu Cintia Dicker, na tarde desta quarta-feira (8), após o filho Dom ir à escola. A atriz afirmou que ficou aliviada com a notícia.

O que aconteceu

A atriz começou falando do alívio em saber corrente de solidariedade às vítimas do RS e emendou na situação do seu filho. "Dá muito alívio saber que toda a sociedade brasileira está se unindo e se movimentando para ajudar o nosso Rio Grande do Sul. Aqui em Portugal também estamos fazendo um movimento bem positivo", disse ela.

Assim como também me dá muito alívio saber que meu filho foi à escola, finalmente. Luana

Luana falou da situação em um story no Instagram publicado nesta tarde. Além disso, ela escreveu na legenda: "Grata, Cintia".

A atriz falou da ausência do filho na escola após Pedro Scooby ajudar no resgate das vítimas das enchentes no RS. Por conta do apoio do surfista aos gaúchos, as pessoas nas redes sociais atacaram Luana, que respondeu sobre o filho faltar aulas há 20 dias.