Alice Wegmann diz que conheceu namorado por causa de um pão baiano; entenda

Alice Wegmann, 28, revelou que conheceu seu namorado, Matheus Seixas, 28, por causa de um "pão especial", característico da Bahia, terra natal do amado.

O que aconteceu

Wegmann contou que conheceu Seixas de um jeito bem inusitado. Durante participação no programa CNN Pop, a atriz explicou que tinha ido para a casa de um amigo, lá ele serviu um "pãozinho delícia", ela elogiou a qualidade do quitute e esse amigo disse que ela iria gostar de conhecer o dono da empresa que faz a iguaria.

Do pãozinho do amigo ao namoro. "Um belo dia estava na casa de um amigo meu e ele resolveu servir pãozinho delícia, que é um quitute da Bahia que eu amo de paixão, e aí no dia seguinte falei 'esse pãozinho delícia é muito bom'. Aí ele falou 'você vai gostar do menino que faz porque ele é dono da empresa de pãozinho delícia', me passou o contato dele, a gente começou a se falar, a gente se amou, se adorou, ficamos juntos e começamos a namorar em pleno Carnaval [deste ano]".

Wegmann destacou que estava solteira há algum tempo, Seixas também e, embora seja recente, eles se conectaram. "Eu tô namorando muito recente, mas foi muito legal como aconteceu. Eu já estava solteira há quase um ano, ele também estava solteiro há um tempo, estávamos encontrando outras pessoas, mas nada que movimentasse muito, que você falasse 'caraca, é isso'".

A artista ressaltou que é preciso estar disposto e se entregar para manter a relação. "É muito louco porque eu penso 'está muito recente', mas quando você está disposto, ver que é um namoro que te faz bem, te coloca para cima, não tem porque não viver".

Recentemente, Alice Wegmann se declarou para o namorado ao parabenizá-lo pelo aniversário. Em postagem no Instagram, a atriz lembrou que a história de amor entre eles começou no Carnaval de Salvador e o felicitou. "Comemore muito, meu amor, você merece tudo e muito mais. Eu te amo".