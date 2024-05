Irmãos de Diana vão a missa promovida por Harry; família real não apareceu

Ninguém da família real compareceu à missa promovida pelo príncipe Harry para comemorar os dez anos dos Jogos Invictus. Dois irmãos da princesa Diana marcaram presença.

O que aconteceu

Conde Spencer, Lady Jane Fellowes, irmãos de Diana, e Louis Spencer, primo de Harry, foram os únicos familiares do príncipe que foram à missa. A cerimônia aconteceu na Catedral de St. Paul's, em Londres. As informações são do jornal Daily Mail.

Mark Dyer ou "Marko", considerado o "segundo pai" de Harry, se sentou ao lado do príncipe durante a cerimônia. Marko foi guarda-costas do então príncipe Charles e acompanhou Harry e William de perto durante a adolescência, agindo com uma espécie de "mentor" dos irmãos.

O príncipe foi recebido pela multidão com gritos de "Harry, nós te amamos". Após a missa, ele cumprimentou o público que esperava por ele do lado de fora da igreja.

O rei Charles e a rainha Camilla, assim como vários membros da família real, estavam em uma festa no jardim do Palácio de Buckingham no horário da missa. Além do monarca, outros dois tios de Harry estavam na festa: a princesa Anne e o príncipe Edward, acompanhado de sua mulher, a duquesa Sophie. O príncipe William e Kate Middleton não estavam presentes na festa.

Com a agenda cheia, Charles não verá Harry em Londres

Um porta-voz do príncipe confirmou que pai e filho não se encontrarão devido à "agenda cheia" do rei. "O duque entende os compromissos e as várias outras prioridades do seu pai e espera vê-lo em breve", disse, em nota.

Harry está em Londres, sem Meghan e os filhos, para comemorar os dez anos dos Jogos Invictus. O evento esportivo fundado por Harry promove competições entre veteranos do serviço militar que foram feridos, mutilados ou ficaram doentes.

A agenda do rei inclui a festa no jardim do Palácio, evento em que a família real cumprimenta membros do público, e a audiência semanal com o primeiro-ministro Rishi Sunak. As festas no jardim do palácio tomaram o lugar das festas de apresentação das debutantes, e hoje buscam reconhecer pessoas que tiveram um impacto positivo em suas comunidades e membros do serviço público.