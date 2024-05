A Grande Conquista: Cátia reclama de lixo no chão e cueca no ralo

Cátia, Maysa, Baronesa e Gabi Rossi pontuaram atitudes antihigiênicas de seus colegas de casa em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

"Dei uma varrida, organizei, joguei as toalhas no canto, limpei o vidro que tá nojento aquilo lá", começou Cátia Paganote na cozinha da Casa Laranja.

"Sempre esteve, por isso eu não deixo nada lá", respondeu Gabi Rossi, ex-Casa Azul.

"Ali tem muita roupa que eu achei no chão: calcinha, meia, sutiã, cueca, tinha até uma cueca que estava dentro do ralo, lá embaixo", continuou Cátia. "Assim se puder tirar o que está seco e o que sobrar a gente põe no cesto porque alguém deve ter esquecido."

Maysa então conta de uma calcinha que estava no chão do box da Casa Azul por duas semanas. "Joguei fora, no chão, gente."

Enquanto conversavam, Cátia Paganote entrou na cabine do banheiro e Maysa logo viu um papel sujo no chão. "Tá todo sujo. Vem ver", respondeu Paganote. "O Guipa acabou de trocar o lixo para mim."

"Não é possível. A gente dormiu com o banheiro limpo", reclamou Gabi. "Não limpa não, é a mesma coisa que acontecia na nossa casa. A impressão que tinha era que seis pessoas faziam bagunça. Se eu fosse você não limpava."

"Tudo sujo de cabelo, povo porco", continuou Maysa.

"Não tem meia hora que o Guipa levou o lixo", falou Baronesa.

Gabi respondeu revoltada: "Mas o lixo está vazio, entendeu?".

"Só jogaram no chão?", perguntou Baronesa. Gabi assentiu. "A mão vai cair."

