Andreia confessa comer goiaba escondida e estratégia para disfarçar cheiro

Andreia confessou para colegas de Vila que comeu uma goiaba escondida com Vivi Fernadez quando estavam na Casa Azul de A Grande Conquista (Record). Vivi contou o que havia feito no Grande React, ao ser eliminada do reality na última segunda-feira (6).

O que aconteceu

"Nem descobriram que eu comi a goiaba. Quando saírem vão ver os VTs meu e da Vivi comendo goiaba escondida debaixo do edredom", contou Andreia para Jey Jey e Ysani.

"Mas onde vocês acharam goiaba?", perguntou Ysani rindo da trama da dupla.

"Chegou de manhã e a gente escondeu no quarto. Eu escondi laranja e goiaba", respondeu Andreia.

"Mas é bandida", gargalhou Ysani.

"Bandidaça", confirmou. "Ysani, comi que era uma beleza, nossa que delícia. Ainda comi meia maçã. E a hora que descascou a goiaba e o cheiro dentro do quarto. Eu peguei meu perfume, passei no quarto. Tava docinha, foi a melhor goiaba que eu já comi na minha vida."

"Olha aí, confessando agora", respondeu a ativista chocada.

"Ysani, na mansão você vai ver muita coisa", prometeu Andreia.

