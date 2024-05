Deolane reclama de condomínio após receber trabalho espiritual na sua porta

Deolane Bezerra, 36, reclamou de condomínio após não conseguir acesso em câmeras de segurança para descobrir quem fez trabalho espiritual na porta de sua casa.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, ela disse que ainda não descobriu o responsável. "Vocês que ficam perguntando: 'Doutora, descobriu quem jogou o trabalho espiritual na porta da sua casa?'. Não, não descobrimos, porque eles falaram que nós não podíamos ter acesso às câmeras. Não sei se foi assim, porque isso não existe".

A advogada confessou que ficou com vontade de mudar de residência. "[Disseram] que as câmeras não pegavam a porta da minha casa, algo assim. Uma vizinha me chamou e falou que viu um Corolla prata. Estou tentando [descobrir]. Ontem me deu até uma vontade de ir embora desse condomínio, mas resolvi que não, vou me aguentar. Inclusive, eu quero trazer [minhas irmãs] Dayanne, Daniele e minha mãe... vou ficar bem rica e comprar [casa] para todo mundo, vou fazer uma rua nossa".

A ex-A Fazenda ainda mandou um recado para o condomínio. "Quero avisar os donos ou diretores: as coisas irão mudar, tá? Agora tudo o que acontecer, tudo, a partir de agora, terão consequências. Cansei! Eu sei que vocês olham no meu Instagram, por isso que eu mando um recadinho por aqui, porque ontem já foi lá na administração".

Deolane contou há uma semana que alguem deixou um trabalho espiritual na porta da sua casa e deixou os fãs intrigados por morar em condomínio fechado.