Luiza Possi relata perseguição de homem em hotel no AM: 'Ia me pegar'

Luiza Possi, 39, relatou que o episódio ocorrido há mais de 20 anos foi decisivo para ela desistir da carreira pop e migrar para a MPB.

O que aconteceu

Possi explicou que foi perseguida por um homem dentro de um hotel em uma cidade do Amazonas. Durante participação no programa Que História é Essa Porchat? (GNT), a cantora contou que um homem ficava ligando para o hotel tentando falar com ela, mas sua produtora disse que eles estavam de saída e não seria possível atender.

"Era o dia seguinte do show, ligaram para o hotel e falaram: 'Aqui é o Luís, quero falar com a Luiza', a minha produtora, que era minha melhor amiga, falou que era para ligar depois, mas a gente estava saindo para o aeroporto", declarou.

Entretanto, devido ao mau tempo naquele dia, o voo foi cancelado. Possi e sua equipe, que tinha a produtora, um tecladista e um segurança, retornaram para o hotel. O homem chamado Luís voltou a ligar, mas não deram atenção. Porém, por volta das 2h da madrugada, o indivíduo ligou avisando que estava indo para o quarto da cantora e sabia de todos os movimentos dela.

"Duas horas da manhã, toca o telefone. 'Você não dorme não, porra? É o Luís. E eu estou indo aí no quarto, eu estou dentro do hotel'", disse o homem. Ela ligou para a recepção, mas o sujeito disse que não adiantaria. "Desligamos o telefone e ele ligou: 'Não adianta ligar na recepção não'. Aí ligamos para o Souza, segurança que estava no quarto ao lado. E ele ligou de novo: 'Não adianta ligar para o segurança, eu estou chegando'. Então eu não sei como ele sabia tudo que estava acontecendo".

O segurança passou a noite no quarto com Luiza e a produtora. Pela manhã, ele foi tentar descobrir quem era o homem e o localizou em outro quarto. "O Souza foi de quarto em quarto, ele achou o Luís, que, na verdade, se chamava Carlos, e o prendeu, levou para a delegacia da cidade. E ele disse: 'Não adianta me prender, porque eu estou atrás dela, e eu vou continuar até eu pegar ela'".

Luiza Possi admitiu que após esse episódio decidiu mudar para a MPB. "Eu acho até que eu desisti da carreira pop e migrei para a MPB porque eu achei mais tranquilo".