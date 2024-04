Após ser largada sozinha na estrada, Eliana xinga Maria Santa de quenga

No capítulo de sábado (27), da novela "Renascer" (Globo), Eliana (Sophie Charlotte) é largada sozinha na estrada e ofende até a memória de Maria Santa (Duda Santos).

Após ser expulsa da fazenda por José Inocêncio (Marcos Palmeira), a dondoca é levada de carro até o aeroporto pelo filho caçula do homem. Ao se irritar com a ex-mulher do irmão, João Pedro a abandona sozinha no meio do nada.

Ela começa a falar sozinha e xinga até Maria Santa. "Quem aquele velho pensa que é pra mandar me despachar num avião? Ele pensa que eu sou o quê? Uma quenga, como Maria Santa, é? Só se for... Porque aquilo ali só é santa se for do pau oco! Como todos Inocêncio!", diz.

Eliana promete vingança. "O senhor não vai se ver livre de mim assim tão fácil, José Inocêncio! Nenhum de vocês vai! Eu vou ficar e lutar pelas minhas terras... e por tudo o que me é de direito. Agora virou pessoal... o senhor pode escrever o que eu tô falando!", promete.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.