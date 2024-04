Cor da roupa pode atrair ou repelir mosquito da dengue; veja quais evitar

A cor da roupa que você usa pode ajudar, ou não, na proteção contra o mosquito que transmite a dengue. A descoberta foi feita por cientistas da Universidade de Washington —e um artigo sobre o tema foi publicado em 2022 pela Nature Communications.

O Brasil vive uma explosão de casos de dengue em 2024, com quase 4 milhões de casos prováveis.

Cheiro atrai mosquitos. O estudo indica que, após detectar um gás que exalamos, o mosquito voa em direção a algumas cores específicas. É o caso do vermelho, laranja, preto e ciano. Cores como verde, roxo e branco tendem a ser ignoradas pelos insetos.

Pele humana também emite sinal colorido atrativo. A pele humana, independentemente da pigmentação, emite um "sinal" vermelho-alaranjado para os mosquitos, de acordo com os pesquisadores.

Quando eles [mosquitos] cheiram compostos específicos, como o gás carbônico (CO2) da nossa respiração, esse cheiro estimula os olhos a procurar cores específicas e outros padrões visuais, que estão associados a um hospedeiro em potencial, e se dirigem a eles.

Jeffrey Riffell, professor da Universidade de Washington

Estratégia para encontrar hospedeiros. Essas descobertas ajudam os cientistas a explicarem como os mosquitos encontram hospedeiros. E saber quais cores os atraem e quais não pode ajudar a projetar melhores repelentes, armadilhas e outros métodos para mantê-los afastados.

Como foi o experimento

Diferentes estímulos visuais e olfativos. Os experimentos foram realizados com mosquitos fêmeas Aedes aegypti — capazes de transmitir dengue, febre amarela, chikungunya e zika. A escolha ocorreu porque apenas as fêmeas sugam o sangue e transmitem a dengue. Elas foram expostas a diferentes tipos de estímulos visuais e olfativos.

Rastreio individual. Os mosquitos foram rastreados individualmente em câmaras de teste em miniatura. Odores específicos eram pulverizados nesses locais, além de apresentarem diferentes tipos de padrões visuais como um ponto colorido ou uma mão humana.

Combinação de cor e cheiro. Quando não havia qualquer estímulo de odor, na maioria das vezes, os mosquitos ignoravam os pontos coloridos. Com uma borrifada de CO2, os mosquitos continuavam a ignorar caso fosse verde ou roxo. Entretanto, as cores vermelhas, laranja, preto ou ciano atraíam os mosquitos fazendo com que voassem em sua direção.

Filtrar essas cores atraentes em nossa pele ou usar roupas que evitem essas cores pode ser outra maneira de evitar uma picada de mosquito.

Gás CO2 aumenta a atividade das fêmeas. Em pesquisas anteriores da equipe de Riffell e de outros grupos, foi possível notar que o gás CO2, ao ser cheirado, aumenta o nível de atividade das fêmeas dos mosquitos em busca de um hospedeiro.

Estudos complementares são necessários. Os cientistas indicaram na publicação de 2022 que mais pesquisas eram necessárias para determinar como outros estímulos visuais e olfativos são capazes de interferir nas preferências dos mosquitos.

Proteja-se da dengue

Outras medidas são essenciais para evitar a dengue. A prevenção começa evitando a procriação do seu vetor. O Aedes aegypti é um inseto urbano atraído por reservatórios de água, porque as fêmeas depositam os ovos na superfície da água limpa. Tais recipientes podem ser:

Latas e garrafas vazias;

Pneus;

Calhas;

Caixas d'água descobertas;

Pratos de vasos de plantas;

Ou qualquer outro meio capaz de armazenar água da chuva.

Outra forma de prevenção é vacinar-se. As crianças de 10 a 14 anos são o público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue em 2024. O grupo concentra o maior número de hospitalizações, depois de pessoas idosas.

Fuja do mosquito

Se não tomou a vacina, você pode investir em alternativas preventivas para reduzir o risco de ter contato com o mosquito, como:

Evite circular por áreas endêmicas ou com a presença do inseto;

Instale telas de proteção em janelas e portas para evitar o acesso do mosquito aos ambientes internos;

Use mosquiteiros;

Use repelente;

Prefira roupas que protejam os braços, pernas ou qualquer área exposta.

*Com informações publicadas em 11/02/2022