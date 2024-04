A Grande Conquista: Donos escolhem vileiros para suas casas em consequência

Os Donos das casas Laranja e Azul escolheram participar da festa de A Grande Conquista 2 (Record) e sofreram as consequências. Eles tiveram que escolher participantes para mudar para suas respectivas casas.

O que aconteceu

Lucas de Albú teve que escolher 3 moradores da casa Azul e 1 da casa Verde para se mudarem para a Casa Laranja. Ele escolheu Jordana, Luciano e Jaline (Azul) e Edlaine (Verde).

Gabriela Rossi precisou selecionar 5 moradores da casa Laranja e 1 da casa Verde. "Da casa Verde eu vou querer a Preta e, da casa Laranja, vou querer o Fabrício, a Hanny, a Lara, o Zuckerman e Nemo", anunciou.

