Vitor Roque entra na mira do Porto, e Pepê pode servir como "moeda de troca"

Sem presença confirmada no Barcelona para a próxima temporada, o atacante Vitor Roque entrou na mira do Porto. A informação é do jornal português "A Bola", que ainda diz que o meia Pepê, outro brasileiro, pode servir como moeda de troca.

Ainda segundo a publicação, o Porto não tem capacidade financeira de competir com outros gigantes europeus por Vitor Roque. No entanto, Pepê é visto como a grande oportunidade para o negócio ser concretizado, já que o ex-Grêmio "interessa muito ao Barcelona".

Pepê é um dos destaques do Porto nas últimas temporadas e já recebeu até mesmo chances na Seleção Brasileira. O jogador tem contrato com o clube português até 2027 e possui uma cláusula estipulada em 75 milhões de euros (R$ 417 milhões), mas o time só aceitaria uma negociação por, pelo menos, 60 milhões de euros (R$ 332 milhões).

Por conta deste alto valor, o Barcelona não quer pagar tanto e "acena" com Vítor Roque. O clube catalão vê Pepê com as características certas para se adaptar rapidamente na equipe de Xavi.

O diretor esportivo do Porto, Andoni Zubizarreta, vem trabalhando secretamente para tentar contratar Vitor Roque. O diário de Portugal explicou qual seria a importância do ex-jogador do Athletico-PR no elenco dos dragões.

"Um talento como Vítor Roque daria força ao projeto de valorização do plantel, na perspectiva de dotar o grupo de mais qualidade para lutar por todas as competições nacionais e ter instrumentos para fazer uma campanha na Liga Europa capaz de projetar a imagem internacional do clube", foi escrito.

Futuro de Vitor Roque indefinido no Barcelona

Vitor Roque chegou ao Barcelona no início deste ano como uma das grandes promessas do futebol, entretanto, ele teve poucas oportunidades até aqui. Em 13 jogos, totalizando cerca de 300 minutos, o atacante marcou dois gols e não deu assistências.

No começou de maio, André Cury, empresário do jogador, havia criticado o treinador Xavi pela falta de oportunidades dadas ao atacante. O agente também disse que um possível empréstimo atrapalharia a carreira do brasileiro e que se ele fosse sair, teria que ser em definitivo.

Em entrevista coletiva na última segunda-feira, Xavi comentou que o clube tomará a decisão sobre o futuro de Vitor Roque ao fim da temporada e ainda cutucou André Cury.

"Ele não joga mais por questão de competição para um time como o Barça. Aqui você compete com jogadores muito bons. Vamos tomar essas decisões [sobre o futuro] no fim da temporada e internamente. Não tenho que responder nada, muito menos a empresários", falou.