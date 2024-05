Santos x Brusque: veja valores e como comprar ingressos para assistir ao jogo na Vila

O Santos inicia na tarde desta terça-feira a venda de ingressos para a partida contra o Brusque, na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para domingo, às 11 horas (de Brasília).

A diretoria do Peixe conseguiu uma liberação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter 100% de público no embate. A renda será integralmente revertida as vítimas do Rio Grande do Sul, garantindo um valor mínimo de R$500 mil reais, para doação.

"A tragédia no Sul impõe ações que possam minimizar o sofrimento de milhares de pessoas. O futebol tem o poder de estimular a solidariedade do povo brasileiro. Na partida contra o Guarani, o Santos já desenvolveu a iniciativa envolvendo a venda de ingressos virtuais e arrecadou mais de 115 mil reais, a meta agora é lotar a Vila para auxiliar na reconstrução do Estado", afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

O Alvinegro Praiano está punido pelo STJD pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final do ano passado. São três jogos com as arquibancadas totalmente vazias e mais três com público parcial. O time cumpriu dois jogos de portões fechados até o momento.

Após o duelo contra o Brusque, os próximos três jogos como mandante (contra Botafogo-SP, Goiás e Chapecoense) irão contar com público parcial de 80%. A parte da arquibancada em que fica a torcida organizada, que totaliza 20% dos lugares, estará fechada.

Veja valores dos ingressos:

Arquibancada em geral: R$120,00 e R$60,00 (meia entrada)



Numerada (cadeiras cobertas José de Alencar e Don Pedro): R$160,00 e R$80,00 (meia entrada)



Proprietário de cadeira cativa: R$120,00 e R$60,00 (meia entrada) - Excepcionalmente, para este jogo haverá prioridade de compra de 24 horas após o início da venda de ingressos.



Torcedor que adquirir ingresso de cadeira cativa não sendo proprietário, após o prazo de opção: R$120,00



Proprietário de camarote: R$120,00 e R$60,00 (meia entrada)



Acompanhante e Crianças de 5 a 12 anos para acessar o gramado com os jogadores: R$120,00 (ingresso incluso) - compra na Secretaria Social com limite: 22 vagas.

O Santos ainda informou que os ingressos solidários, adquiridos antes da liberação do STJD, não darão acesso ao jogo e, se for de interesse do torcedor, poderão ser cancelados.

A venda para os associados começa nesta terça-feira, às 16 horas, pelo www.sociorei.com, com prazo de 24 horas. Depois desse período a venda será aberta para os torcedores em geral, no www.futebolcard.com.