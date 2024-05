Sergio Ramos tem negociações avançadas com novo clube dos EUA, segundo jornal

O experiente zagueiro Sergio Ramos pode deixar o futebol europeu. Isso porque, segundo informações do jornal inglês The Athletic, o atleta de 38 anos tem negociações avançadas com o San Diego, que estreia em 2025 na MLS, liga nacional dos EUA. Assim, ele deve sair do Sevilla ao final da temporada europeia, quando encerra seu contrato.

A franquia aposta no lendário defensor espanhol para ser o grande nome da equipe. Ele seria um dos "jogadores designados", que possibilita os atletas terem salários acima do teto da MLS. Porém, segundo o The Athletic, o acordo ainda não foi concluído.

Se a negociação se confirmar, Sergio Ramos deixará o futebol europeu após 20 anos em atividade no continente. O zagueiro estreou profissionalmente em fevereiro de 2004 pelo Sevilla.

O atleta se destacou no clube que o revelou e se transferiu para o Real Madrid em 2005. Por lá, ganhou diversos títulos importantes, se tornou ídolo do time e se consolidou como um dos maiores defensores da história do futebol. Depois disso, teve uma passagem pelo PSG e retornou ao Sevilla em 2023.

As principais conquistas de Sergio Ramos foram quatro Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, cinco Campeonatos Espanhóis e dois Campeonatos Franceses. Pela seleção espanhola, ganhou o título da Copa do Mundo, em 2010, e da Eurocopa, em 2008 e 2012.