Libertadores: Quais times brasileiros podem avançar às oitavas nesta rodada

Do UOL, em São Paulo

A quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores começa nesta terça-feira (14), e Botafogo, Fluminense e Palmeiras podem garantir a vaga antecipada para as oitavas de final.

O que aconteceu

O Palmeiras tem a situação mais tranquila do trio, e precisa de um empate com o Independiente del Valle. A partida está marcada para esta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Já o Fluminense busca uma vitória contra o Cerro Porteño no Maracanã. O jogo será nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília).

O Botafogo só avança com uma rodada de antecedência se vencer o Universitario-PER e a LDU tropeçar. O compromisso do time carioca será na quinta-feira (16), fora de casa. Já LDU e Junior de Barranquilla se enfrentam nesta terça (14), às 19h (de Brasília).

Por outro lado, o Flamengo corre o risco de ser eliminado da Libertadores ainda na fase de grupos. Uma derrota para o Bolívar, somado a um triunfo do Palestino sobre o Millionários, acarretará na queda precoce do Rubro-Negro.

São Paulo e Atlético-MG já estão classificados para as oitavas. A dupla garantiu vaga no mata-mata após vitórias sobre Cobresal e Rosario Central, respectivamente.

Grêmio só definirá seu futuro na Libertadores em junho. Em virtudes das enchentes no Rio Grande do Sul, os jogos do Tricolor gaúcho foram adiados.

Os jogos dos times brasileiros pela quinta rodada da Libertadores

terça-feira (14)

19h (de Brasília) - Peñarol x Atlético-MG

quarta-feira (15)

21h30 - Flamengo x Bolívar

21h30 - Palmeiras x Ind. del Valle

quinta-feira (16)