Palmeiras x Independiente del Valle: veja onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Palmeiras volta a enfrentar o Independiente del Valle pela quinta rodada da Libertadores. O confronto vai acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Allianz Parque.

A partida contará com transmissão da TV Globo, ESPN e Star+. O torcedor pode acompanhar o lance a lance no site da Gazeta Esportiva.

O Verdão joga pelo empate para garantir a vaga e a liderança do Grupo F. Com dez pontos, o Palestra está à frente de Independiente del Valle (4), San Lorenzo (4) e Liverpool-URU(4).

Apesar da posição confortável na Libertadores, o Palmeiras vem de derrota no Brasileirão, para o Athletico-PR, por 2 a 0, na Arena Barueri. O tropeço consolidou o início abaixo no torneio, com oito de 18 pontos conquistados.

Já o Independiente del Valle está na ponta do Campeonato Equatoriano, com 28 pontos. Diferentemente do Verdão, o time venceu o último compromisso, por 2 a 1, contra o El Nacional, pela liga nacional.