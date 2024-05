Corinthians só depende de si para avançar na Sul-Americana e pode evitar queda precoce nesta terça

O Corinthians depende apenas das próprias forças para garantir a classificação às oitavas de final da Sul-Americana. Nesta terça-feira, o time encara o Argentinos Juniors na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília) e pode dar um grande passo por uma vaga na próxima fase.

Neste momento, o Timão é o segundo colocado do Grupo F, com sete pontos. Contudo, caso vença os dois próximos jogos, a equipe irá se garantir no mata-mata de maneira direta.

Os possíveis dois triunfos em casa fariam o Corinthians chegar a 13 pontos e pular para a liderança da chave. O líder de momento, Racing-URU, só chegaria aos 11 em virtude do confronto direto.

Ainda que o Timão não termine a primeira fase na ponta do seu grupo, uma vitória nesta terça já eliminaria qualquer possibilidade de queda precoce na Sul-Americana.

Com uma vitória do Corinthians, o Argentinos Juniors estaria matematicamente eliminado do torneio, o que garante pelo menos a segunda posição ao time do Parque São Jorge. Terceira colocada, a equipe argentina soma seis pontos, um a menos que o Timão.

Na Sul-Americana, todos os segundo colocados disputarão um playoff contra os terceiros melhores de cada chave da Libertadores. Neste caso, mesmo que fique em segundo, o time de António Oliveira não estaria eliminado.

O lateral Hugo projetou o próximo compromisso do Corinthians e ressaltou a importância do duelo para "aproximar a equipe" da classificação.

"Partida muito importante para a gente. Vencer e nos aproximar da classificação é muito importante, principalmente dentro de casa. Trabalhar para isso, fazer dois grandes para a gente classificar bem", afirmou.

Após encarar o Argentinos Juniors, o Corinthians mede forças com o Racing-URU, na Neo Química Arena. O embate está agendado para o dia 28 de maio (terça-feira), às 19h.